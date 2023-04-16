«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا بشأن مخالفات البناء في كفر الشيخ والمنيا

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظتي المنيا وكفر الشيخ، لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء المخالف دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

إزالة تعديات في محافظة المنيا

وتلقت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تقريرا بشأن التصدى لمخالفات البناء، وفى محافظة المنيا شهدت مدينة سمالوط، برئاسة الدكتور سعيد محمد، رئيس المدينة، حملة مكبرة بأحياء شمال وجنوب المدينة، أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص وبناء على أراضي زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على مواد البناء، كما قامت الوحدات المحلية في أبو قرقاص، وملوي، ودير مواس، ومغاغة بإزالة 13 حالة تعدي بالبناء المخالف بتلك المراكز والقرى التابعة لها.

إزالة مخالفات بناء في كفر الشيخ

وفى سياق متصل، شهدت كفر الشيخ حملات في مراكز فوه ومطوبس ودسوق والحامول، لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لإزالة التعديات والبناء المخالف بجميع أنواعه، والتعدى على الأرض الزراعية، ومنها إزالة حالة مباني بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية بعزبة سراج، وإزالة تعدى بالبلوك الأبيض على مساحة خارج الحيز بقرية محلة دياي، وإزالة حالة تعدي بالطوب الأبيض خارج الحيز العمراني بقرية أبو مندور، وفي مركز ومدينة الحامول، تم إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية، وإزالة حالتين بناء مخالف وتعد على الأرض الزراعية بقرية المجاز الشرقي، وإزالة مبنى من الطوب الأبيض البلوك على مساحة 100 متر على أملاك الدولة الري بكوبري 10، كما تم إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن حالتين بقرية طرطير.