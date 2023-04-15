أماكن خروجات العيد في محافظة كفر الشيخ.. يخوت ومراكب ومتاحف أثرية

رحلات التنزه هو أمر ممتاز للغاية سواء أن كان مع العائلة أو الأسرة والأصدقاء، فالبعض يلجأ إلى الشواطئ أو الخروج ضمن رحلات نيلية واستقلال اليخوت أو المراكب، وآخرين يفضلون الذهاب لبعض المتاحف المختلفة أو شواطئ المصيف للاستمتاع بجمال وهوا البحر العليل، وذلك في أماكن خروجات العيد في محافظة كفر الشيخ.

أماكن خروجات العيد في محافظة كفر الشيخ

تقدم «الوطن»، خريطة التنزه للمواطنين في محافظة كفر الشيخ خلال عيد الفطر المبارك، وكذلك أماكن خروجات العيد في محافظة كفر الشيخ، وهي كالتالي :

- الذهاب إلى حديقة صنعاء، والتي تقع بشرق مدينة كفر الشيخ علي مسافة 200 متراً من مبني ديوان عام المحافظة التي تضم ملاهي وأماكن للتنزه، وكذلك بداخلها حديقة حيوان كبيرة تضم عدد من الحيوانات البرية.

- الذهاب إلى متحف أثار كفر الشيخ، الذي يقع بشرق مدينة كفر الشيخ العاصمة بجوار مبني جامعة كفر الشيخ ويضم نحو 220 قطعة أثرية من العصر الروماني والفرعوني.

- استقلال الرحلات النيلية بشاطئ فرع النيل بمدينة فوه ومطوبس ودسوق التي تبعد عن العاصمة مدينة كفر الشيخ بنحو 35 كيلو متراً جهة الشمال الشرقي.

- الذهاب إلي قناطر إدفينا، والتي تقع في حدود مركز مطوبس، والواقعة علي فرع النيل برشيد ويقع بجوارها مساحات خضراء شاسعة تقدر بنحو 28 فدان للتنزه والمرح.

- الذهاب إلى جزيرة الشخلوبة ببحيرة البرلس، بمركز سيدي سالم وهي تبعد عن الطريق الدولي الساحلي بنحو 48 كيلو متراً وعن العاصمة كفر الشيخ نحو 77 كيلو متراً، التي تعد أحد أهم الجزر في بحيرة البرلس.

- الذهاب إلى كورنيش بحيرة البرلس، في مدينة بلطيم، الذي يقع على جسر البحيرة بمركز بلطيم على بعد 150 متراً من المنطقة الصناعية ويمتد لمسافة نحو 4 كيلو متراً.

- الذهاب إلى مصيف بلطيم ويقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط ويمتد لمسافة 9 كيلو متراً وهو مصيف للعائلات والأسر ويمتاز بالهدوء ويبعد عن الطريق الدولي الساحلي نحو 3 كيلو متراً.

- الذهاب إلى طالبية عرابي وفنار البرلس هو أحد المعالم الأثرية الهامة على شواطي البرلس بمنطقة شاطئ الفنار، بمصيف بلطيم.

- الذهاب إلى مدينة فوه الأثرية والواقعة على فرع النيل برشيد، التي تبعد نحو 52 كيلو متراً عن العاصمة كفر الشيخ، حيث يوجد بها، التكية، ومصنع الطرابيش، ربع الحطابية، كما يوجد بها نحو 100 مأذنة تاريخية وهي من أشهر المدن في مصر والعالم في صناعة السجاد والكليم اليدوي.

الخروج في مصيف بلطيم

كما أشار محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة بمصيف بلطيم، في تصريح لـ«الوطن»، أن مصيف بلطيم يتزين لاستقبال المصطافين، وسط توفير كافة الخدمات من مرافق، وكهرباء، ومياه، وتهيئة الشواطئ كما يجب.