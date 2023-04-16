«القومي لأسر الشهداء» يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة

بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وأعرب أمين عام المجلس في برقيتة، عن خالص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته وجميع الأخوة الأقباط بكل خير وسلام، وأن يجمع الله المصريين على حب الوطن والإخلاص له.

احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة تزامنا مع العشر الأواخر من رمضان

وأكد أمين عام المجلس في برقيته، أنّ احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد تزامنا مع العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، يبعث على النفوس البهجة والسعادة لجموع المصريين، داعيا الله العلي القدير أن تنعم مصرنا بدوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار وأن يعم الخير والسلام ربوع الوطن.