ضبط ‏74 ألفا و571 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 74571 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

11126 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

254 مخالفة السير بدون تراخيص.

14 مخالفة موقف عشوائي.

15 مخالفة شروط التراخيص.

تكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين

يأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.