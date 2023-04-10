عودة حركة المرور على الطريق الزراعي ببنها بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالبصل

نجحت أجهزة المرور بالقليوبية في إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمنطقة كوبري الفحص دائرة مركز شرطة بنها، عقب توقفه إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالبصل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتحفظ على السيارة ورفع الحمولة، وندب المهندس الفني لفحص الحادث وبيان أسبابه وملابساته.

بلاغ بتصادم على الطريق الزراعي ببنها

كانت أجهزة مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالبصل أعلى كوبري الفحص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي اتجاه قويسنا بمحافظة القليوبية، وسقوط حمولة البصل على الطريق دون ثمة إصابات بشرية.

انقلاب سيارة بصل على «زراعي» بنها

وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة ببصل أعلى كوبري الفحص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي دائرة مركز شرطة بنها اتجاه قويسنا بالمنوفية، وسقوط الحمولة على الطريق وتم رفع آثار الحادث بعد تعطل في الحركة المرورية على الطريق لعدة دقائق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها، من رفع وتجنيب السيارة وتجنيب الحمولة من الطريق، وإعادة فتح الحركة المرورية على الطريق أمام المواطنين بسهولة ويسر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وقررت التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.