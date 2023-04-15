  رئيس جامعة عين شمس يلتقي الطلاب الحاصلين على منحة «USAID»

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مجموعة من طلاب الجامعة المتميزين الحاصلين على منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، قبيل سفرهم للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم والدكتور إيمان عبدالعظيم وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب.

وفي حوار أبوي مع 12 طالبًا وطالبة من أبناء الجامعة المتميزين من كليات الهندسة والعلوم و الزراعة، أكّد المتيني أهمية أنَّ يستثمر كل طالب وطالبة فرصة المنحة والسفر والتواصل مع أقرانه الطلاب من مختلف الجنسيات والتعرف على الثقافات وأنماط الحياة المختلفة لإثراء شخصيته و الاطلاع على مختلف المعارف والخبرات التي يحملها زملائهم وخاصة لما تتميز به جامعات الولايات المتحدة الأمريكية من وجود جنسيات مختلفة في مجتمع واحد.

ولفت إلى الإشادة الواسعة التي يتلقاها كرئيس الجامعة من جميع الجامعات والهيئات التي يتمّ ابتعاث طلاب من أبناء الجامعة إليها وذلك لتميزهم العلمي والأخلاقي وتحليهم بالمثابرة والعمل بجد في دراستهم.

وتحدث الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ناصحاً أبنائه الطلاب والطالبات بضرورة التمسك بالشخصية المصرية وما تحمله من قيم مع الانفتاح الواعي على الآخر، وأن تشمل تجربتهم إلى جانب الدراسة الاستمتاع بجوانب الحياة المختلفة والانخراط في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تنمي مداركهم.

وأكّد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ضرورة الاهتمام بالدراسة العلمية والتحلي بالأخلاق والقيم الجامعية الأصيلة لكونهم سفراء عن جامعاتهم الأم والوطن الحبيب مصر فهم في كل سلوكياتهم وتعاملاتهم يجب أن يقدموا صورة مشرفة لتفخر بهم أسرهم ووطنهم الغالي.

وشدد على ضرورة أن يعودوا بعد انتهاء فترة دراسته لجامعتهم ووطنهم ليقوموا بواجبهم نحو وطنهم ومجتمعهم بحب وإبداع وموهبة لصنع غد أفضل لمصرنا وأن يقتدوا بأساتذتهم الفضلاء الذين قدموا لهم العلم بحب وعطاء فأهلوهم لهذه المنح وجعلوهم على قدر المساواة مع أقرانهم من طلاب الجامعات العالمية.

و أشار كلاً من المتيني وسعود وعمداء الكليات إلى تطور البيئة العلمية والبحثية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة بفضل اهتمام القيادة السياسية بتنمية البيئة العلمية و تمكين العقول الشابة المتميزة مما يتيح لهم فرص أفضل للعمل بما يخدم أهداف واستراتيجيات الدولة المصرية و رؤيتها لمستقبل واعد.