الكنائس المصرية تحتفل بعيد القيامة المجيد اليوم

تصلي الكنائس المصرية «الأرثوذكسية والإنجيلية والأسقفية والكاثوليكية» قداسات عيد القيامة المجيد والذي يتزامن مع احتفالات الأقباط بـ«سبت النور»، صباحا، وقداسات العيد مساء.

البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية بالعباسية

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة، قداس عيد القيامة المجيد 2023 مساء اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة لفيف من الآباء الأساقفة والمطارنة و الكهنة وحضور الشعب.

كذلك ستقيم الطائفة الإنجيلية في مصر، احتفال عيد القيامة 2023، بمقر الطائفة في مصر الجديدة، وسيترأس الاحتفال القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، يقام الاحتفال في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم، ويشارك في الاحتفال الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة وقيادات الطائفة الإنجيلية وفريق الحياة الأفضل والمايسترو ناير ناجي والسوبرانو دينا إسكندر ومدرب الصوت شريف الضبع.

احتفال الطوائف الأخرى بعيد القيامة

فيما يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس عيد القيامة 2023، بكنيسة السيدة العذراء في مدينة نصر، بالقاهرة، مساء اليوم

فيما يترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس عيد القيامة، مساء اليوم، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك وبحضور عدد من أبناء الطائفة.

وكانت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، أعلنت عن ترتيبات عيد القيامة 2023، والتي أشارت خلالها إلى أن القداس سيبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً وينتهي في تمام 10 مساءً برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم بغمرة للسريان الأرثوذكس.