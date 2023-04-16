«صحة الوادي الجديد» توفر عيادات طبية متنقلة أمام الكنائس خلال الأعياد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن توفير عيادات طبية متنقلة أمام كنائس المحافظة بعدد 4 كنائس بمراكز المحافظة المختلفة.

رفع حالة الطوارئ خلال احتفالات الأقباط

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المديرية رفعت حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة ومراكزها الخمسة، في إطار تأمين الحماية الطبية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، كما تم توفير لأول مرة بمحافظة الوادي الجديد خدمة سيارات العيادات المتنقلة، والتي كانت نقطة تمركزها أمام 4 كنائس موزعة على مستوى المحافظة، وذلك خلال استقبال المهنئين من الأقباط داخل الكنائس.

منع الإجازات من الأطقم الطبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم توفير سيارات العيادات المتنقلة والأطقم الطبية بتخصصات الجراحة العامة والباطنة العامة والأسنان مع توافر كافة الأدوية وأدوية الطوارئ، بالإضافة إلى منع الإجازات من الأطقم الطبية وفرق الحماية الطبية، وتم التأكد من جاهزية كافة المستشفيات تحسبا لأي طوارئ قد تحدث خلال احتفالات شم النسيم اليوم.

المرور الدوري على المنشآت الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم التشديد على مديري الإدارات الصحية بالمحافظة بتكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بالأعياد، ومتابعة توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، ورفع تقارير دورية للاطلاع عليها من قبل قيادات مديرية الشئون الصحة وفريق الرقابة والمتابعة الطبية.