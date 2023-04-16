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«الصحة»: استمرار العمل بـ89 مركزا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الفطر

كتب:

مريم الخطري
12:48 م | الأحد 16 أبريل 2023
مراكز فحص المقبلين على الزواج

مراكز فحص المقبلين على الزواج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل بـ89 مركزًا رئيسيًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك من يوم 20 إلى 25 من شهر فبراير الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.

مبادرة فحص المقبلين على الزواج 

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن».

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.