«الصحة» تحذر من أضرار الرنجة والفسيخ.. 8 أعراض تستلزم الذهاب إلى المستشفى فورا

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الأعراض التى تظهر على بعض المواطنين بعد تناول الرنجة والفسيخ، موضحة خلال منشور توعوي لها، أنه في حال ظهورها لا بد من الذهاب إلى المستشفى، والحصول على مصل التسمم الممباري فورا.

أعراض التسمم من الفسيخ والرنجة

وجاءت الأعراض كالتالي:

- زغللة العين

- إزدواجية الرؤية

- ارتخاء الجفون

- جفاف الحلق والحنجرة

- صعوبة في النطق

- صعوبة في البلع

- الإحساس بالدوار

- ضعف العضلات

خطورة الإسراف في تناول الأسماك المملحة

وأكدت وزارة الصحة أن مصل التسمم متوافر داخل المستشفيات الحكومية مجانا لكل المواطنين، مشيرة إلى أهمية عدم الإكثار من تناول الأسماك المملحة حيث تعمل على تورم القدمين وتؤدي إلى ضعف عضلة القلب، بالإضافة إلى الإصابة بالتسمم الممباري في حال الصيام والإفطار عليها.

وكشفت عن وجود 3 فئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة، وتشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل.

ومن جهة أخرى، حذرت وزارة الصحة من شراء الفسيخ والرنجة من أماكن مجهولة المصدر، وعدم الإسراف في تناول الأسماك حيث أنها تحتوي على نسب عالية من الأملاح وتسبب ضرر لمرضى ارتفاع ضغط الدم، والابتعاد عن تناول رأس عظام وأحشاء الأسماك المملحة حيث تحتوى على نسب عالية من السموم.