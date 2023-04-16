غرفة الغربية التجارية: تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يشجع الصناعة في مصر

أكد الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس الغرفة التجارية في الغربية أن قرار الرئيس السيسي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، سيعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، على رأسها تشجيع الصناعة والاستثمار.

التخلص من أحادية القرارات الخاصة

وأضاف في تصريحات صحفية أن قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يزيل الحواجز والمعوقات التي تواجه المستثمرين، ويسهم في عودة الثقة لكثير منهم بشأن تحسن مناخ الاستثمار في مصر بحل كل المعوقات التى يعانون منها، خاصة فيما يتعلق بتعدد الجهات المانحة للتراخيص و تضارب القرارات و البيروقراطية التي تتعامل بها الكثير من الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمر.

وأوضح أن تكوين المجلس الأعلى للاستثمار يعمل على التخلص من أحادية القرارات الخاصة بالموافقات الاستثمارية عبر التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بإصدار هذه الموافقات، بجانب المساهمة في تحقيق توافق وتكامل بين جميع مؤسسات الدولة التي تخدم مصالح المستثمرين.

رفع ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال الدولية

وأكد أن المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له دورا مهما في تسوية المنازعات، ورفع ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال الدولية والتي تتابع المناخ الاقتصادي المصري بدقة، وبالتالي تحسن التصنيف الائتماني لمصر، بعد المساهمة في تغيير مناخ الاستثمار للأفضل، وتذليل الإجراءات أمام المستثمرين والإدارات الحكومية.

انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار كل 3 أشهر

وأشار إلى أن قرار الرئيس السيسي بانعقاد المجلس الأعلى للاستثمار كل 3 أشهر، يعد أحد أهم الآليات لمتابعة عمل المجلس وتنفيذ قراراته، ما يسهم في دعم الاستثمارات باعتبارها المحرك الرئيسي للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وخفض معدلات البطالة والتضخم.