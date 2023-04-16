مستشفيات الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال شم النسيم

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع مديرية الصحة ورفع درجة الطوارئ بالمستشفيات، يأتي ذلك بالتزامن مع حلول عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

استعدادات الإسكندرية في شم النسيم

ووجه محافظ الإسكندرية بضرورة متابعة جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد.

كما وجه بتكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بالأعياد، موجها بمتابعة توافر كل الخدمات الطبية للمرضى، إضافة إلى التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، والتنسيق بين كافة أقسام الطوارىء بجميع المستشفيات.

توافر الفرق الطبية في قسم السموم

ووجه محافظ الإسكندرية على متابعة مدى توافر الفرق الطبية المدربة بجميع الأقسام خاصة الطوارىء والحروق، والسموم، وكذا متابعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم، مشدداً على ضرورة متابعة التزام العمل داخل المستشفيات على مدار الساعة، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.