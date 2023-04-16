إجازة شم النسيم 2023 للقطاع الخاص.. «القوى العاملة» تعلن التفاصيل

حددت وزارة القوي العاملة، إجازة شم النسيم 2023 للقطاع الخاص، وفقا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي ينص على «يستحق العاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة».

إجازة شم النسيم 2023 للقطاع الخاص

وأوضحت وزارة القوى العاملة في الكتاب الدوري، أنّ إجازة شم النسيم 2023 للقطاع الخاص يوم الاثنين 17 أبريل 2023 بمناسبة عيد شم النسيم، وتكون مدفوعة الأجر، ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

كما حددت وزارة القوي العاملة، إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص وعيد تحرير سيناء، وتبدأ من يوم الخميس 20 أبريل 2023 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضافت وزارة القوي العاملة، أنّ العاملين يحق لهم الحصول على إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023، الذي نص في مادته الأولى على أن «تكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء».