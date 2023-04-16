حملات نظافة مكثفة بشواطئ مصيف بلطيم استعدادا لاستقبال شم النسيم

شنّت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، حملات نظافة مكثفة بشواطئ المصيف، استعداداً لاستقبال الزوار في شم النسيم.

استمرار حملات النظافة بشواطئ المدينة

ومن جانبه، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات النظافة لشواطئ المدينة، وإزالة الحشائش، وتسوية الرمال المتراكمة فعل العوامل الجوية، وكذا نظافة ورفع كفاءة المشايات المؤدية للشواطئ لتسهيل وسهولة وصول المواطنين للشواطئ، علي أن يستمر العمل علي مدار اليوم بجميع شواطئ المصيف، وذلك في إطار استعدادات المدينة لاستقبال الزائرين خلال شم النسيم، وأيضاً موسم صيف 2023.

جدير بالذكر، أن مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز، بطول 11 كم على ساحل البحر المتوسط، وهى أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كم فى عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين مواطن خلال موسم الصيف.

الارتقاء بمستوى الخدمات

وتواصل محافظة كفر الشيخ جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات بمدينة مصيف بلطيم، حيث يشهد المصيف تطويراً كبيراً استعداداً لموسم صيف 2023، من أعمال الرصف، ورفع كفاءة البنية التحتية، بالإضافة إلى تطوير الكورنيش، وإزالة الإشغالات، وتوفير كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها الزوار، ووسائل الترفيه، وتطوير الحدائق.