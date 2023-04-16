هل يوم شم النسيم إجازة رسمية؟.. الحكومة توضح

كشفت الحكومة في بيان رسمي، عن أنّ يوم شم النسيم إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، ويوافق غدا الاثنين 17 أبريل.

شم النسيم إجازة رسمية مدفوعة الأجر

يأتي قرار الحكومة الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار يوم شم النسيم إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في المصالح الحكومية، والوزارات والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

إجازة عيد الفطر المبارك من الخميس المقبل

وعقب إجازة شم النسيم الرسمية، تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، وهي إجازة رسمية لمدة 6 أيام، بدءا من يوم الخميس 20 أبريل، حتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري، وهى إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.