«التعليم»: بدء حجز البرنامج التربوي للمعلمين للحصول على شهادة الصلاحية

أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بدء إجراءات حجز البرنامج التطبيقات التربوية للمعلمين المساعدين الراغبين في الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يقابلها، بداية من غد الثلاثاء، حتى الخميس 27 أبريل الجاري.

حجز البرنامج الإلكتروني للمعلمين المساعدين.. 500 جنيه رسوم

أضافت «الأكاديمية»، يتم حجز البرنامج إلكترونيا عبر موقعها الرسمي ودفع قيمة تكاليف البرنامج وقدرها 500 جنيه، شاملة إصدار شهادة اجتياز البرنامج، طبقا لما هو محدد بالقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2023، من خلال اتباع إجراءات الحجز.

عقد اختبار إلكتروني للمعلمين المساعدين

وأشارت أكاديمية المعلمين، إلى عقد اختبار إلكتروني للمتقدمين من خلال الدخول من أي مكان على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، يوم السبت 19 أبريل، على أن يتم إتاحة البرنامج التدريبي للمتقدمين اعتبارا من الأحد 30 أبريل إلى الخميس 4 مايو، من الساعة الثالثة مساء إلى الساعة الخامسة.

وتابعت الأكاديمية، أنه يمكن للمعلم المساعد الدخول باستخدام كلمة المرور المرسلة لكل متقدم عبر صفحة الحجز الخاصة على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وفي حال تعذر حصول المعلم المساعد على كلمة المرور، يمكنه الرجوع لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع لها، ويتم عقد اختبار بعدي إلكتروني للمتقدمين في معامل فروع الأكاديمية المهني،ة من الفترة من الثلاثاء 9 مايو حتى الخميس 11 مايو.