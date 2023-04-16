جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثاني الإعدادي في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثاني الإعدادي، وذلك بعد اعتماده رسمياً من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن امتحانات الصف الثاني الإعدادي تبدأ يوم الأحد 7 مايو 2023، ويستمر حتي يوم 18 من الشهر نفسه، وفقاً للجداول المعتمدة.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين للفترة الصباحية من الساعة الثامنة ونصف إلى الساعة العاشرة ونصف، والفترة المسائية من الساعة الواحدة وحتى الثالثة.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين للفترة الصباحية من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة العاشرة والنصف، والفترة المسائية من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة.

- يوم الخميس 11 مايو 2023: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين للفترة الصباحية من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة العاشرة والنصف، والفترة المسائية من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة.

- يوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين الفترة الصباحية من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة العاشرة والنصف، والفترة المسائية من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثالثة.

- يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط لمدة ساعتين ونصف، وتخصيص 20 دقيقة للإملاء، الفترة الصباحية من الساعة الثامنة ونصف إلى الساعة الحادية عشر، والفترة المسائية من الساعة الواحدة وحتى الثالثة ونصف.

- يوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين للفترة الصباحية من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة العاشرة ونصف، والفترة المسائية من الساعة الواحدة وحتى الثالثة.