فضل قراءة سورة القدر في ليلة القدر.. تغفر نحو ألف ذنب

يتطلع الصائمون خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان إلى ليلة القدر؛ لاستغلالها في الصلاة وقراءة القرآن لما لها من فضل عظيم، باعتبارها خير من ألف شهر، وليلة أنزل فيها القرآن، كما يقرأون فيها سورة القدر، ولذلك يستعرض التقرير التالي فضل قراءة سورة القدر في ليلة القدر.

فضل قراءة سورة القدر في ليلة القدر

وعن فضل قراءة سورة القدر في ليلة القدر: عن سيف بن عميرة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «من قرأ: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر : 1] يجهر بها صوته، كان كالشاهر سيفه في سبيل اللّه، ومن قرأها سرّا كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللّه، ومن قرأها عشر مرّات غفر له على نحو ألف ذنب من ذنوبه».

ما فضل قراءة سورة القدر في ليلة القدر

وبشأن فضل قراءة سورة القدر في ليلة القدر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «من قرأ: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر : 1] في فريضة من فرائض اللّه نادى مناد: يا عبد اللّه، غفر اللّه لك ما مضى فاستأنف العمل».

تعرف على فضل قراءة سورة القدر في ليلة القدر

وقال الصادق عليه السّلام: «من قرأها بعد عشاء الآخرة خمس عشرة مرّة، كان في أمان اللّه إلى تلك الليلة الأخرى، ومن قرأها في كل ليلة سبع مرات أمن في تلك الليلة إلى طلوع الفجر، ومن قرأها على ما يدّخر ذهبا أو فضّة أو أثاث بارك اللّه فيه من جميع ما يضرّه، وإن قرئت على ما فيه غلّة، نفعه بإذن اللّه تعالى»، وهو من فضل قراءة سورة القدر في ليلة القدر.