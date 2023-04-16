منطقة كفر الشيخ الأزهرية تنظم احتفالية يوم الوفاء لتكريم الأيتام

نظمت إدارة رعاية طلاب منطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ احتفالية تحت عنوان «يوم الوفاء لتكريم الأيتام»، بمدرج ديوان المنطقة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والدكتور عادل عبدالصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وحسام فتوح حماد الوكيل الثقافي للمنطقة، وعدد من الوعاظ ومديري الإدارات بالديوان، وعدد من العاملين به.

احتفالية «يوم الوفاء لتكريم الأيتام»

واستهل الحفل بإلقاء السلام الوطني الجمهوري، وافتُتحت فعالياته بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ هيثم شوقي عامر، بالرواق الأزهري بكفر الشيخ، ثم كلمة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة، للترحيب بالحضور، والحديث عن فضل الإحسان إلى اليتيم، وإكرامه بالوجه الذي يليق بتلبية نداء المولي عزو وجل ورسوله الكريم، مشيراً إلى أنه شرف للأيتام بأن يكون قائدهم هو خير البشرية أجمعين سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.

وتحدث الدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، حول مكانة اليتيم في الإسلام، موضحاً للحضور لما اختص الله النبي محمد صل الله عليه وسلم ليكون يتيمًا، ذاكراً ليتولى أمره المولى بذاته ويكون خير سند.

تقديم فقرات إنشاد ديني

وتخلل الحفل تقديم فقرات إنشاد ديني في حق اليتيم قدمتها الطالبة مروة فيوض، بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، وقصيدة دمعتي اليتيمة للطالب محمود شهاوي، طالب الصف الأول الثانوي بمعهد دسوق الثانوي بنين، واللتان نالت إعجاب الحضور وأثنوا عليهما، كما تم عرض فيديوهات دينية تعبر عن فضل الإحسان إلى اليتيم، وذلك عبر تقنية الداتا شو، وكذا عرض فيديو عن فضل ليلة القدر، وإلقاء أبيات من الشعر.