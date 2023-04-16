 محمد رمضان يبرز خبر «الوطن» عن اكتساح جعفر العمدة نتائج البحث

شارك الفنان محمد رمضان خبر «الوطن» بعنوان: جعفر العمدة يكتسح نتائج البحث على جوجل آخر 30 يومًا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكانت الحلقة الـ 25 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان شهدت العديد من الأحداث المثيرة.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة

بدأت الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة، بصعود محمد رمضان إلى منزل عايدة التي تؤديها الفنانة زينة، وفوجئ بالتعدي عليها وشعورها بالآلام، ونقلها إلى المستشفى على الفور، واتهمته بإرسال السيدات لإجهاضها، ليطلقها داخل المستشفى.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرًا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.