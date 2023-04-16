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مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. محمد رمضان يطلق زينة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:56 م | الأحد 16 أبريل 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

عرضت الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، منذ قليل، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة 

بدأت الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة، بصعود محمد رمضان إلى منزل «عايدة» زينة، وتفاجأ بالتعدي عليها وشعورها بالآلام، ونقلها إلى المستشفى على الفور، واتهمته بإرسال السيدات لإجهاضها، ليقوم بطلاقها داخل المستشفى.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

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