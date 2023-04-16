موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على DMC وDMC دراما اليوم

يترقب قطاع كبير من جمهور الفنان محمد رمضان، معرفة موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC اليوم، بعد عرض الحلقة الأساسية لمتابعة واستكمال الأحداث بينه وزوجاته الـ4، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

وتأتي إعادة عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة له على قناة DMC، على أن تُعرض الإعادة الأولى الساعة 5 من صباح اليوم التالي، والثانية الساعة 9:45 صباحًا، بعد العرض الأول للمسلسل الساعة 10.15 مساءً.

موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما

كما تعرض الإعادة لمسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما، للمرة الأولى في 1.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية 12 ظهرًا، بعد عرضه الأول الساعة 6:15.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، ومي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، وتأليف وإخراج محمد سامي.