الجالية المصرية في شيكاغو تحتفل بعيد القيامة وشهر رمضان

احتفلت الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الامريكية باعياد القيامة وليلة القدر وشهدت مقاطعة ببريدج فى شيكاغو ليلة مصرية بامتياز بمشاركة السفير د سامح أبو العينين قنصل عام مصر فى شيكاغو وولايات وسط الغرب الامريكى وأعضاء القنصلية العامة.

وشارك القنصل العام فى قداس القيامه المجيد في كنيسة القيامة مع القمص صامويل ثابت والكهنه والاباء والجالية المصريه القبطية ، وقدم السفير سامح ابو العينين التهنئة للاقباط فى الكنيسة مؤكدا ان مصر تشهد الاحتفالات بعيد القيامة وشهر رمضان الكريم وتعاقب الاعياد يخلق حالة من الوحدة والمحبة التى يعيشها الشعب المصرى .

علي بعد ٣ اميال وتحديدا قى مركز مكة الاسلامى شهد السفير احتفالية بليلة رمضانيه وتريه () بتلاوه من ابن اعظم قراء مصر واشهرهم عالميا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بمناسبه زيارته لشيكاجو.

كان في الاستقبال بالكنيسة عميد الجاليه القبطية المهندس كميل حليم والعمده المصريه الامريكيه ماري بسطا واركان الجاليه المصريه. كان بالاستقبال بمركز مكه مدير وامام المركز الشيخ د حسن علي واركان الجاليه العربيه والاسلامية .