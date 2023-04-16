حبس متهم بإدارة محل لتجميع ريسيفر فك شفرات القنوات الفضائية بكفر الشيخ

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية إدارة محل لتصنيع وتجميع وبيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية في كفر الشيخ لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق

محل لتصنيع وبيع الريسيفر لفك شفرات القنوات الفضائية

كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض» بإدارة محل ومصنع كائنين بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ يقوم من خلالهما بتصنيع وتجميع وبيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، جرى استهداف مقر المحل والمصنع المشار إليهما، وأمكن ضبط المدير المسؤول السالف ذكره، وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط عدد 1359 جهاز استقبال إشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للتصنيع والتجميع، وجهاز «وحدة معالجة مركزية محمل عليه برامج لفك تشفير القنوات المشفرة - أداة لحام» وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادي.

جري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.