تفاصيل حبس شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بأكثر من مليوني جنيه

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين ضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها بـ2.5 مليون جنيه في سوهاج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ضبط شخصين في سوهاج

وتمكن رجال الشرطة من ضبط شخصين خلال استقلالهما سيارة نقل ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما 480 طربة لمخدر الحشيش وزنت 48 كيلوجراما، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة، كما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين وخمسمائة ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبدالله المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.