حبس المتهمين بسرقة أسلاك أعمدة الإنارة في مصر الجديدة 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس المتهمين في قضية سرقة أسلاك أعمدة الإنارة بمصر الجديدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة أسلاك أعمدة الإنارة بأسلوب القطع

جاء ذلك بعدما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع فيس بوك، يتضمن تورط شخصين في سرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بالقاهرة، وتمّ تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنا سرقة شخصين مجهولين بسرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات ومن خلال التعامل الفني، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة؛ شخصين لهما معلومات جنائية وعثر بحوزتهما على مقص حديدي، ولفافتي كابل كهربائي خاصة بأعمدة الإنارة، وسلاح أبيض، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بأسلوب القطع باستخدام الأداة المضبوطة.

عقوبة السرقة

وعن العقوبة المتوقعة، قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.