تجديد حبس المتهم بقتل شاب في المرج 15 يوما على ذمة التحقيق

قرّر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بقتل شاب في منطقة المرج بالقاهرة بسلاح أبيض «سكين»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له في الميعاد المُحدد.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المرج، بمقتل أحد الأشخاص على يد شاب، لوجود خلافات مالية بينهما، فسدد المتهم 4 طعنات للمجني عليه في أنحاء متفرقة بالجسم بسلاح أبيض «سكين».

4 طعنات في الجسد

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المرج بعد تلقي البلاغ، وتبين صحة الواقعة وأنّ هناك جثة ملقاة في الشارع، وبها 4 طعنات، وبتقنين الإجراءات أُعدت أكمنة ثابتة ومتنقلة للقبض على المتهم.

وألقي القبض على المتهم واعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها سلاح أبيض وسدد للمجني عليه طعنات فسقط قتيلًا.

وتحرير المحضر اللازم واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه.