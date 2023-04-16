مشروبات رمضان.. الضيف الدائم على موائد الإفطار (ملف خاص)

تعد المشروبات الرمضانية بكل أنواعها جزءاً أساسياً من مائدة الإفطار فى شهر رمضان، وأبرزها التمر هندى والكركديه والعرقسوس والخرّوب والدوم والسوبيا وقمر الدين، وقد اعتادت بعض الأسر المصرية على شراء اللترات من محلات العصير، إلا أن قلة منها تفضل إعدادها فى المنزل وفى الحالتين ترتفع نسبة مبيعات المشروبات فى شهر رمضان عن باقى أشهر العام.

تدخل المشروبات الرمضانية فى مواجهة مع عصائر الفاكهة الطبيعية، وعلى عكس المتوقع تفوز الأولى على الثانية، لأنها تعد ضمن فئة المشروبات الشعبية التى تتميز بسعر أقل فى مقابل جودة عالية وطعم مميز، خاصة عند استخدام الخامات الطبيعية وليس المغلفات الجاهزة.

وتستورد مصر كميات كبيرة من المشروبات الرمضانية من عدة دول، لتحقيق الاكتفاء الذاتى للمواطنين خلال شهر رمضان، ورغم ذلك لا يمكن مقارنة أى منتج فى العالم بالخامات الأسوانية، خاصة الكركديه والدوم البلدى اللذين يتميزان بجودة عالية جداً، وتصدر مصر فائض إنتاجهما للخارج.