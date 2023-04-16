مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي البحيرة

شهد طريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين، ونقلت الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام، والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة كل من «محمد.خ.»، و«السيد.م.ع»، وإصابة 10 آخرين، ونقلوا إلى مستشفى وادى النطرون، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث.