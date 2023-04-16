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عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسماعيلية

كتب:

عمرو الورواري
09:00 م | الأحد 16 أبريل 2023
عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسماعيلية

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسماعيلية

أعنت مديرية أوقاف الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة خلال أيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، وإعلان الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك في كافة المساجد وعدد من الساحات.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسماعيلية 

وأعلن الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، عن عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسماعيلية هذا العام والتي بلغت 82 ساحة موزعة على مدينة المراكز والمراكز.

وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة للوطن أنه تم توزيع ساحات عيد الفطر على مراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد ومركز الإسماعيلية ومركز القنطرة شرق ومركز القنطرة غرب.

وأشار إلى أنه تم مراعاة وجود عدد من الساحات في القرى وبعض العزب للتسهيل علي المواطنين الراغبين في أداء صلاة العيد في الساحات بدلا من المساجد.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسماعيلية 

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل إنه تم اعتماد عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية أنه جاري التنسيق مع المديريات المختلفة.

وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة أنه وجه فرق المتابعة بمتابعة كافة التجهيزات علي مدار الفترة المقبلة، في كافة المديريات لحين الانتهاء من صلاة عيد الفطر 

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