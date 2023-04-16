معهد الفلك يرد على تعذر رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة تعذر رؤية هلال شوال 2023 وموعد عيد الفطر 2023 في مصر، بسبب وجود ظاهرة فلكية يوم الخميس المقبل تؤدي إلى تعذر الرؤية، موضحًا أن ظاهرة كسوف الشمس المتوقع حدوثها لن يتم رؤيتها في مصر والشرق الأوسط، ولن تكون لها أي تأثير على عملية رؤية هلال شهر شوال 1444 وبالتالي غير صحيح ما يتم نشره من أخبار عن التعذر.

تعذر رؤية هلال شهر شوال 2023

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وفقًا لتقرير صادر عنه، أن الجمعة المقبل الموافق 21 أبريل الجاري سيكون موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، وأن الخميس المقبل 20 أبريل سيكون نهاية شهر رمضان 2023 ، لافتا إلى أن الرأي النهائي لموعد نهاية شهر رمضان وموعد بداية شهر شوال 2023 سيكون لدار الإفتاء المصرية.

وأضاف المعهد، أن الهلال الجديد لشهر شوال 144 هجريا يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية الموافق 29 رمضان 2023 و 20 أبريل الجاري، وفي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 24 دقيقة إلى 29 دقيقة، وبالنسبة لعددٍ من العواصم للمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح بيم 10 إلى 35 دقيقة.

وأكد المعهد، أن غرة شهر شوال 1444 هجريًا ستكون يوم 21 أبريل 2023، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.