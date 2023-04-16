تخصيص 10 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر بمركز الغنايم في أسيوط

أعلنت إدارة أوقاف الغنايم التابعة لمديرية أوقاف أسيوط، اليوم الأحد، عن تخصيص 10 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف القرى والمدينة بالإضافة إلى المساجد التي يؤدى بها خطبة الجمعة، وكذلك أسماء تلك الساحات والخطباء الذين يلقون الخطبة بها.

وتضمنت أسماء الساحات التي يجري فيها أداء صلاة عيد الفطر المبارك كالتالي:

- ساحة الهدايا بمنطقة الغنايم قبلي ويلقي الخطبة الشيخ حسن محمود محمد، مدير إدارة أوقاف الغنايم.

- ساحة مدرسة ابوبكر الصديق بقرية العزايزة والخطيب محمد حسني خليفة.

- ساحة النقيب بقرية المشايعة والخطيب الشيخ وليد أحمد عبدالسميع

- ساحة مسجد الفردوس بمدينة الغنايم والخطيب محمد مجاهد عبداللاه.

- ساحة مسجد السمانين بمنطقة الغنايم شرق والخطيب مجدي أحمد خليل .

- ساحة الصوفية بمنطقة الغنايم غرب والخطيب الشيخ حسن أحمد سليمان

- ساحة مركز شباب حي بحري ديرالجنادلة للخطيب الشيخ بدر محمد يوسف .

- ساحة مركز شباب الغنايم للخطيب سيد عبدالسميع سيد .

- ساحة مركز شباب قرية ديرالجنادلة للخطيب الشيخ محمد حلمي محمد.

- ساحة مركز شباب حب بحري بمنطقة الغنايم بحري للخطيب الشيخ محمد علي ابوالعلا.