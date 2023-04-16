بيان مهم من «البحوث الفلكية» بشأن موعد عيد الفطر المبارك 2023

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، بيانًا مهمًا، بشأن موعد عيد الفطر المبارك 2023، جاء فيه أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر شوال 2023، سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 رمضان 1444 الموافق 20 أبريل الجاري.

عيد الفطر المبارك 2023

وأضاف المعهد التابع لوزارة التعليم العالي، أنّ الهلال الجديد سيولد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية الموافق 29 رمضان 2023، وفي محافظات مصر، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 24 و29 دقيقة، وبالنسبة لعددٍ من المدن والعواصم العربية والإسلامية، يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح بين 10 و35 دقيقة.

وأكد المعهد، أنّ غرة شهر شوال 1444 هجريًا ستكون يوم 21 أبريل 2023، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

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