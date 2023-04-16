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مسلسل حرب الحلقة 5.. اللقاء الثاني بين عثمان والرائد عمر

كتب:

نورهان نصر الله
09:23 م | الأحد 16 أبريل 2023
مسلسل حرب

مسلسل حرب

يتلقى الرائد عمر «محمد فراج» مكالمة هاتفية من عثمان «أحمد السقا»، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 5، ويخبره أنه يعلم عنه الكثير ويهدده أنه سوف يتخلص منه، ليرد عليه بأنه لا يخاف منه لأنه يعلم أنه على حق.

وعلى الجانب الآخر، خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 5، يواصل الضابط شريف «أحمد سعيد عبد الغني، التحقيق مع وفيق الذي تم القبض عليه وذلك للوصول الإرهابي عثمان، ويخبره أن أصدقاؤه الاثنين فؤاد ومدحت قتلا،  وقتها يقرر وفيق إخباره بكل ما يعرفه.

 

أحداث مسلسل حرب الحلقة 5

يذهب الرائد عمر إلى منزل مروة «سارة الشامي» زوجة الإرهابي فؤاد ابنة شقيقة عثمان، وتخبره والدتها أنهم لا يعرفون عنها شيئًا منذ هروبها من المنزل، بينما يكشف لها عمر أنها على علاقة بشخص إرهابي وكاد يلقى القبض عليها في العريش.

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بقلم نورهان نصر الله

محررة صحفية متخصصة في تغطية الفعاليات الفنية والسينمائية، ومتابعة أخبار السينما العالمية، حاصلة على ليسانس آدب من قسم علوم الاتصال والإعلام جامعة عين شمس.