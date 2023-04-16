موعد إعادة مسلسل حرب على قناة أون اليوم

ينتظر الجمهور موعد إعادة عرض مسلسل حرب الحلقة 5 بطولة أحمد السقا، على شبكة قنوات ON، والذي ينافس في المارثون الرمضاني 2023.

موعد إعادة مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

يأتي موعد إعادة مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، المرة الأولى الساعة 3:15 فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية الساعة 3 عصرا، بجانب طرح الحلقة على منصة watch it الإلكترونية بعد عرضها تلفزيونيًا.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

وكشفت الشركة المنتجة عن موعد عرض مسلسل حرب بطولة أحمد السقا والقنوات الناقلة، إذ يعرض على شبكة قنوات ON ضمن خريطتها البرامجية الحصرية خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، وذلك إضافة إلى عرض الحلقة على منصة watch it الإلكترونية فور عرضها تلفزيونيا.

الجمهور يشيد بمسلسل حرب

وقد أشاد الجمهور بمشاهد الأكشن والحركة في مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة «يوتيوب»، وتوالت التعليقات: «أحمد السقا من أوائل الممثلين في الأكشن والإثارة والتشويق في مصر والوطن العربي سينما ودراما»، «وحشتنا يا سقا روح الأفلام بتاعة زمان رجعت تاني»، و«شكله مسلسل من العيار الثقيل».