ردود فعل إيجابية على مسلسل حرب لأحمد السقا.. اعرف مواعيد العرض

حصد مسلسل حرب لأحمد السقا ردود فعل إيجابية بعد عرض الحلقات الأولى، حيث بدأ عرضه في الثلث الأخير من موسم الدراما الرمضانية 2023، ويلقي الضوء من خلال 10 حلقات على المواجهات التي قام بها رجال الشرطة المصرية في القضاء على التنظيمات والخلايا الإرهابية.

ويجمع مسلسل حرب لأحمد السقا في بطولته مجموعة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم محمد فراج، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيناس كامل، وسارة الشامي، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد نجاتي، ومحمود البزاوي، ومحمد أبو داود، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.

إشادات نقدية بمسلسل حرب لأحمد السقا

لم تقتصر ردود الفعل الإيجابية حول مسلسل حرب لأحمد السقا على المشاهدين فقط، بل أشاد عدد من النقاد بالمسلسل، من بينهم الناقدة ماجدة موريس، التي أشادت بمستوى الأكشن داخل المسلسل، قائلة: «لا توجد في المسلسل مساحات ضائعة، كما شهدت الأحداث بداية قوية، وأتوقع مفاجأت جديدة في الحلقات المقبلة».

مواعد عرض وإعادة مسلسل حرب لأحمد السقا

ويبدأ عرض مسلسل حرب في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة ON، وفي تمام العاشرة مساء على قناة ON دراما، ويعاد في الثالثة والربع فجرا ثم في الثالثة والربع عصرا على قناة ON، بينما يعاد في الرابعة والربع فجرا، وفي الثامنة صباحا على قناة ON دراما، وذلك بجانب عرض الحلقة على منصة «واتش آت» الرقمية.