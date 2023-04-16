مسلسل حرب الحلقة 5.. استمرار المواجهة بين الرائد عمر والظافر

أحداث مشوقة يشهدها مسلسل حرب الحلقة 5، المقرر عرضها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، وتتابع أحداث المسلسل محاولة الرائد عمر الإمام (محمد فراج) في الوصول إلى عثمان (أحمد السقا)، خاصة بعد إرسال عدد من التكفيريين لإطلاق الرصاص عليه أثناء خروجه من مستشفى العريش، لكنه ينجح في قتلهم.

وتواصل أحداث مسلسل حرب الحلقة 5، إلقاء الضوء على جهود رجال الشرطة في مواجهة نشاط الجماعات الإرهابية، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إيناس كامل وسارة الشامي.

مسلسل حرب الحلقة 5

موعد مسلسل حرب الحلقة 5

وتعرض الحلقة الـ5 من مسلسل حرب في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة ON، وفي العاشرة على قناة ON دراما، إضافة إلى منصة واتش إت التي تعرض الحلقة فور عرضها تلفزيونيا.