أشهر مشروبات رمضان 2023 في سوهاج.. العرديب يبدأ من 5 جنيهات

ترتبط عدة مشروبات بشهر رمضان في محافظة سوهاج، كما أن بعضها لا تباع سوى في الشهر الكريم، ويطلق عليها الكثيرون اسم «عصائر رمضان» ومنها العرقسوس والسوبيا والتمر الهندي والعرديب والبرتقال والمانجو، وتبدأ أسعار بعضها من 3 جنيهات للكوب و5 جنيهات للكيس.

يقول محمد علي، صانع وبائع عصائر رمضان بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إنّ عصائر رمضان عبارة عن أنواع مختلفة من المشروبات التي ارتبطت بحلول الشهر الكريم، وهي كما يلي:

التمر الهندي

ثاني مشروبات رمضان 2023 انتشارًا بسوهاج، وهو خليط من مسحوق التمر الهندي والسكر وملح الليمون.

السوبيا

تجد انتشارًا في سوهاج بسبب نكهتها المميزة خاصة مع إضافتها إلى المشروبات الأخرى، وتصنع من جوز الهند واللبن والسكر.

العرديب

وهو نبات التمر الهندي الخام بالبذور، ويتم نقعه في المياه للحصول على عصارته.

العرقسوس

هو عبارة عن منقوع نبات العرقسوس.

البرتقال والمانجو

عصير يصنع من أصانص المانجو والبرتقال والمياه والسكر، وعادة يضاف لبعض العصائر الأخرى.

أسعار مشروبات رمضان 2023

وأضاف «علي» أنّ أكثر الميكسات انتشارًا بسوهاج، هي السوبيا والتمر فضلًا عن العرقسوس، موضحًا أنّ أسعار مشروبات رمضان 2023، تكون 5 جنيهات للكيس الواحد، الذي يكون مركزًا ويتم تخفيفه بالمنزل حيث فيصنع الكيس الواحد أكثر من لتر عصير، بينما الكوب دون أي إضافات أو تجهيز يبدأ من 3 جنيهات.

وأكد أنّ أكثر أوقات الإقبال على المشروبات، هي قبل موعد الإفطار بساعة، فيحدث تكدس على طلب العصائر الباردة، ويكون الطلب أكثر على الأكياس المركزة المعدة للتجهيز المنزلي، بينما وقت الذروة الآخر بين أذان المغرب وصلاة العشاء، ويكون الإقبال على الأكواب والأكياس الجاهزة للتناول الفوري.