ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي البحيرة

حصلت« الوطن» على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، إذ أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 10 أخرين وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخصين في حادث بالبحيرة

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع كل من «محمد م.س»،45 سنة، و «السيد .م.ف»، 43 سنة، مقيمان ادكو بمحافظة البحيرة ونقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 10 أشخاص في حادث بالبحيرة

كما تبين إصابة كل من «رمضان غ.ر»، 33 سنة، « مصطفي م .ا»،45 سنة، و «احمد.ا.ا»، 37 سنة، و «محمد م.ا»، 45 سنة، و « حسام.م.ا»، 32 سنة، و «محمد ا.ا»، 42 سنة، و «محمد س.م»، 35 سنة، و «محمد م.ب»، 34 سنة، و «علي م.ع»، 34 سنة، و « محمد ا.م»، 41 سنة، جميعهم مقيمين مركز ادكو بمحافظة البحيرة ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.