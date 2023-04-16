مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25.. حسام داغر يسلم روبي دليل إدانة شقيقه

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25، أحداثًا مثيرة، ولا زالت قضية قتل الطالبة «سلمى» على يد زميلها «سامر ضرغام»، لها أصداء كبيرة داخل قرية تل شبورة، في ظل محاولة النيابة للبحث عن دليل إدانة للجريمة، خاصة بعدما تكتم الأهالي عن الإدلاء بشهادتهم وحذف كل المقاطع المصورة التي سجلت الجريمة.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25

وقرر حسام داغر، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25، مساعدة روبي، وتسليمها دليل إدانة شقيقه «سامر»، إذ أعطى لها الفلاشة التي تحتوي على الجريمة وقت وقوعها، وذلك بعدما احتفظ بها لفترة بعد أن هدده شقيقه إدوارد بعدم الإدلاء بأي شيء.

وعلى الفور، قررت روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25، منح جهات التحقيق تلك الفلاشة لتساعدها في استكمال إجراءات التحقيق، وشدد لها الضابط على أهمية هذه المقاطع في مجريات القضية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، ووفاء عامر، ودينا، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد الحافظ، ومحمود عبد المغني، وبسمة وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.