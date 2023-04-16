مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24.. بسمة تبرر موقفها ضد شقيقها سامر

تستمر أحداث مسلسل حضرة العمدة بالتطور والمفاجآت، خاصة بعد شهادة بسمة ضد شقيقها سامر، بعد قتل الطالبة سلمى وتحولها لقضية رأي عام.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24

حاولت بسمة تبرير موقفها وأنّ زوجها محمود حافظ وراء إقناعها بشهادة الحق، وطالب أحمد بدير من ابنته بأن تكف عن البكاء، حيث قال لها: «بنت ضرغام دهيشة متعيطش ولا توطي رأسها، بنت ضرغام تؤمر وتوجه وترفع رأسها لفوق، أنا مش غضبان منك».

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، الساعة 8.15 مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

جرى تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل في رمضان 2023، إذ يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، وكذلك الساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.