مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25.. القبض على أحمد بدير

تصاعدت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25، وذلك بعدما ازداد غضب أهالي قرية «تل شبورة» بسبب ارتفاع معدل الجرائم داخل القرية من قتل وتحرش، نتيجة إدمانهم المخدرات، التي يتاجر فيها أحمد بدير ويجسد دور ضرغام دهيشة.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25

وقرر أهالي قرية تل شبورة، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25، اقتحام مخازن أحمد بدير، وإضرام النيران فيها وحرق المخدرات، في محاولة للتعبير عن غضبهم، الأمر الذي أثار استياء روبي «صفية الفارس – عمدة قرية تل شبورة»، إذ كانت لا ترغب في وصول الأمر إلى تلك النتيجة، وكان من الواجب إبلاغ الشرطة واحترام القانون.

وعلى الفور، قررت قوات الأمن داخل قرية تل شبورة، القبض على أحمد بدير، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25، لاتهامه بالإتجار في المخدرات، إلا أنه برأ نفسه من تلك الجريمة، ونفى علاقته بالمخدرات ولا يعرف عنها أي شيء.

أحمد بدير يشهد زورًا ضد ابنه

ونسب أحمد بدير، التهمة إلى ابنه «رضا» خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة 25، إذ قال: «أنا عندي 20 ابن وابنة، مش عارف مين فيهم جاب المخدرات في المخزن عندي»، وقررت النيابة، إصدار قرار بإخلاء سبيله.