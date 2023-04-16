إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بحروق بسيطة في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بإصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بتلقي المركز بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بدائرة المركز إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق بسيطة.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.