السيطرة على حريق داخل محل ملابس بالغربية.. ماس كهربائي السبب

شب حريق محدود بأحد المحلات منذ قليل بشارع سعد زغلول بمدينة زفتى بالغربية دون حدوث إصابات، أو خسائر في الأرواح، بسبب ماس كهربائي، وتم السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى المحلات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية بمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، بلاغاً من الأهالي يفيد بإندلاع حريق داخل أحد محلات بيع الملابس ، بشارع سعد زغلول، وتصاعد كثيف للدخان، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها الي المحلات التجارية المجاورة والشقق السكنية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ماس كهربائي السبب

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن سبب إندلاع الحريق هو ماس كهربائي ناتج حال مرور سيارة نقل، نتج عنها قطع أسلاك الكهرباء، من أحد الأعمدة، الكهربائية، تسببت في إندلاع الحريق، وأتت النيران على بعض من محتويات المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.