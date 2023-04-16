السيطرة على حريق عدة محلات في أحد الشوارع التجارية بالفيوم دون إصابات

اندلع حريق هائل في عدة محلات تجارية متلاصقة في شارع العريان التجاري المتفرع من شارع مصطفى كامل بمدينة الفيوم، اليوم الأحد الموافق 25 من شهر رمضان المبارك، حيث كان الشارع مكتظًا بمئات المواطنين الذين يتوافدون عليه لشراء ملابس العيد سواء لهم أو لأطفالهم، حيث تسبب ماس كهربائي في اشتعال النيران في أحد المحال وامتدادها للمحال المجاورة.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، حيث جرى إخماد النيران قبل أن تمتد لباقي المحال، أو المنازل.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بنشوب حريق هائل في محال تجارية بشارع العريان بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، إثر حدوث ماس كهربائي.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور هرع رجال الإطفاء وسيارات الحماية المدنية إلى مكان نشوب الحريق، حيث جرى إطفاء النيران قبل أن تمتد إلى باقي المحال والمنازل بالمنطقة، وذلك دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، كما جرى تبريد النيران تجنبًا لاشتعالها من جديد.

ماس كهربائي السبب

وتبينّ من المعاينة الأولية للمحال التي نشب بها الحريق أنّ ماس كهربائي كان السبب في اندلاع النيران ثم امتدت إلى باقي المحال، بينما تم السيطرة عليها فورًا.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

شارع تجاري شهير

تجدر الإشارة إلى أنّ شارع العريان أحد الشوارع التجارية الشهيرة بمحافظة الفيوم، حيث يتوافد عليه المئات من مختلف أرجاء المحافظة يوميًا لشراء الملابس وتصليحها فضلًا عن شراء الأحذية والمفروشات والأقمشة والستائر والأدوات المنزلية، وغيرها، وذلك لامتلاء الشارع بالمحال التجارية التي تشمل كافة احتياجات الأسرة.