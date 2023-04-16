إصابة 3 طلاب في حادث سير.. وإخماد حريق محدود بالمنيا

أخمدت قوت الحماية المدنية، اليوم الأحد، حريقا محدودا اندلع أعلى مبنى الجمعية التعاونية بالمنيا، دون إصابات بشرية، فيما شهد طريق قرية ريدة حادث تصادم أسفر عن إصابة 3 طلاب.

اصطدام موتوسيكل بتوك توك

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام موتوسيكل بتوك توك، بطريق قرية ريدة التابعة للوحدة المحلية ببني محمد سلطان، في غرب مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: شادي وليد 14 عاما، شريف ثروت 12 عاما، سامي شفيق 16 عاما، جميعهم طلاب، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج.

نشوب حريق بسطح الجمعية التعاونية

وعلى جانب آخر، تلقى مأمور قسم شرطة بندر المنيا بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق أعلى سطح الجمعية التعاونية الزراعية، بشارع عدلي يكن في مدينة المنيا، وبانتقال قوات الحماية المدنية تم السيطرة عليه وإخماده، دون إصابات بشرية، وتبين بالفحص أن الحريق اندلع بمخلفات ملقاة على سطح الجمعية ولم ينجم عنه أي خسائر مادية أو بشرية.