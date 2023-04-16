مصرع مسن وإصابة 4 في تصادم بين سيارة وتوك توك ودراجة نارية بالبحيرة

لقي مسن مصرعه وأصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب تصادم بين ملاكي ودراجة نارية وتوك توك، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى أبو حمص العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك ودراجة نارية، بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة وحرر المحضر اللازم.

مصرع مسن في حادث بالبحيرة

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة « صبري محمد هنداوي»، 60 سنة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد أسماء مصابي الحادث

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من أحلام محمد إبراهيم، 54 سنة، إبراهيم محمد إبراهيم، 33 سنة، عوض محمد أحمد، 45 سنة، علي محمد محمد القويعي ، 37 سنة، جميعهم مقيمن مركز أبو حمص، ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون والجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.