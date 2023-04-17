مكاتب بريد تفتح أبوابها في عيد الفطر بمحافظة القليوبية.. اعرف أماكنها

أعلنت محافظة القليوبية، أن آخر يومين للإجازة الرسمية في عيد الفطر سيتاح خلالهما خدمات بريدية من خلال مكاتب البريد المتاحة في عيد الفطر بمحافظة القليوبية، وعددها 8 على مستوى المحافظة ضمن 300 مكتب على مستوى الجمهورية.

وتستعرض «الوطن» مكاتب البريد المتاحة في عيد الفطر بمحافظة القليوبية، والتي خصصتها هيئة البريد ضمن 300 مكتب علي مستوى الجمهورية، لتقديم خدماتها المختلفة.

مكاتب البريد المتاحة في عيد الفطر بمحافظة القليوبية

وأوضح بيان محافظة القليوبية، أن هناك 8 مكاتب بريد ستكون متاحة في عيد الفطر بمحافظة القليوبية، ضمن 300 مكتب على مستوى الجمهورية خلال يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل، الموافقين 24 و 25 أبريل الجاري، على أن تكون باقي المكاتب عطلة رسمية من يوم الخميس 20 أبريل إلى يوم الثلاثاء 25 أبريل، على أن يُجرى استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءا من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل.

خريطة مكاتب البريد المتاحة في عيد الفطر بمحافظة القليوبية

وأوضحت محافظة القليوبية في بيانها أن خريطة مكاتب البريد المفتوحة في عيد الفطر بالمحافظة هي 8 مكاتب منتشرة بالمحافظة، وتقدم الخدمات في آخر يومين من إجازة عيد الفطر الأسبوع المقبل، وهي:

- كفر الجزار ببنها.

- بنها الجديدة.

- طوخ.

- قها.

- القناطر الخيرية.

- سرياقوس الخانكة.

- شبين القناطر «فرعي».

- كفر شكر «فرعي».

وتقدم مكاتب البريد المتاحة في عيد الفطر بمحافظة القليوبية عددا من الخدمات، منها:

- خدمات الأحوال المدنية، وتتضمن استخراج شهادات الميلاد والوفاة وقسيمة الزواج وقسيمة الطلاق.

- خدمات المحليات، وتتضمن عددا كبيرا من خدمات الوحدات المحلية لسداد الرسوم وتقديم الطلبات، وإصدار كارت «إيزي باي» للتعامل مع المدفوعات في المحليات.

- خدمة التوفير وتتضمن إرسال واستقبال الحوالات وصرف المعاشات والتوفير والحساب الجاري.

- خدمات مرورية وتسديد مخالفات المرور.