تعرف على الحالة الصحية لـ برلسكوني.. يتلقى العلاج من التهاب في الرئة

نُقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، البالغ من العمر «86 عاما»، الذي يعاني من سرطان دم مزمن، من العناية المركزة إلى غرفة عادية في أحد مستشفيات مدينة ميلانو، حيث يتلقى العلاج من التهاب في الرئة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيطالية.

دخول سيلفيو برلسكوني مستشفى سان رافاييل

ونقلت صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، عن باولو برلسكوني شقيقه رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق،سيلفيو برلسكوني، إن الأخير خرج من العناية المركزة وكل شيء على ما يرام.

وفي عام 2020، أصيب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق زعيم حزب «فورتسا إيتاليا» الشريك في الائتلاف الحاكم سيلفيو برلسكوني، بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، دخل في 5 إبريل الجاري مستشفى «سان رافاييلي» لتلقي العلاج من التهاب في الرئة.وستصدر مستشفى «سان رافاييل»، اليوم الاثنين، تقريرا حول الحالة الطبية لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني.

وقالت مصادر إعلامية، في 5 إبريل الجاري، إن رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، دخل وحدة العناية المركزة بمستشفى «سان رافاييلي» لمشاكل بالقلب والأوعية الدموية.

وزير الخارجية الإيطالي: الحالة الصحية لبرلسكوني مستقرة

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في 6 إبريل الجاري،إن الحالة الصحية لـ برلسكوني، مستقرة، مضيفا في تصريح الخميس لإحدى قنوات التلفزيون، حول ما تردد عن مشاكل في الدم يعاني منها المسؤول السابق، إن مشاكل الدم تعد أمرًا طبيعيًا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50-60 عامًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أكي» الإيطالية..

وفي 27 مارس الماضي، دخل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، مستشفى «سان رافاييلي»، لإجراء فحوصات طبية وقضى فيها 3 أيام

وفي وقت سابق، أصيب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني بمرض اللوكيميا النخاعية المزمنة، نوع من سرطانات نخاع العظم.

وكان الأطباء المعالجون لـ برلسكوني، أعربوا في وقت سابق، عن تفاؤل حذر بشأن حالة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق الصحية لأن العلاجات التي يتلقاها تؤدي إلى نتائج متوقعة.