إيطاليا: العثور على جثة طفلة يرفع ضحايا حادث قارب المهاجرين إلى 86 شخصا

كشفت مصادر أمنية إيطالية عن ارتفاع عدد ضحايا حادث غرق قارب المهاجرين قبالة ساحل كالابريا الإيطالي جنوب البلاد إلى 86 ضحية عقب العثور على 4 جثث للضحايا بينهم جثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وذلك في المياه المطلة على ساحل ستكاتو دي كوترو.

اكتشاف جثث جديدة

وأكدت المصادر ذاتها في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية «أكي»، أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن جثتين من بين الجثث الأربع الأخيرة التي جرى العثور عليها تعود لطفلة وطفل.

ارتطام سفينة المهاجرين بصخرة

وكان الحادث قد وقع بعد ارتطام سفينة المهاجرين بصخرة في مياه ضحلة لتتحطم على بعد نحو 150 متراً عن الساحل، وكان على متنها نحو 180 مهاجراً لا يزال كثير منهم في عداد المفقودين.